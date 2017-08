Reino Unido propone a la UE mantener una "unión aduanera temporal" tras el Brexit

Reino Unido pretende mantener una "unión aduanera temporal" con la Unión Europea tras el Brexit, para favorecer una transición suave en el intercambio de mercancías entre las partes, según ha informado este martes el Gobierno británico en un comunicado en el que se adelanta a la publicación en las próximas horas de un informe más detallado sobre el asunto que ha elaborado el Ministerio para la Salida de la UE (DExEU, por sus siglas en inglés).

El Gobierno de Theresa May indica que esta unión aduanera tendrá una duración "limitada" pero no especifica el marco temporal. El ministro para el Brexit, David Davis, ha arrojado luz sobre este punto en unas declaraciones a la televisión británica, indicando que no podrá prolongarse más allá de 2022, cuando están previstas las próximas elecciones generales.