Rusia confirma que un asesor de Trump envió un correo sobre un proyecto inmobiliario en 2016

La Presidencia de Rusia ha confirmado este miércoles que el Kremlin recibió un correo enviado por un asesor del actual presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un proyecto inmobiliario en enero de 2016.

"No reaccionamos a ese tipo de problemas empresariales. No es nuestro trabajo, y lo dejamos sin respuesta", ha manifestado Peskov, recalcando que el asunto no ha sido abordado con el presidente, Vladimir Putin.