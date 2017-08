Ryanair no pujará por Air Berlin y acusa al Gobierno alemán de querer fortalecer a Lufthansa

DPA/EP

La aerolínea irlandesa de bajo coste Ryanair dice ahora que no está interesada en hacer una oferta por Air Berlin y "no pujarán en este juego amañado", según ha anunciado el presidente ejecutivo de la compañía, Michael O'Leary, que considera que el proceso de negociaciones "no está siendo transparente".

"En condiciones justas y abiertas estaríamos interesados", ha dicho O'Leary sobre la posibilidad de hacer una oferta por los activos de Air Berlin en declaraciones en una rueda de prensa este miércoles.

O'Leary ha acusado a Air Berlin, Lufthansa y el Gobierno alemán de conspirar conjuntamente creando una "insolvencia generada artificialmente" para ayudar a fortalecer a Lufthansa en el mercado europeo de la aviación y ha pedido a las autoridades antimonopolio alemanas y europeas que investiguen el caso.

El Ministerio de Economía de Alemania ha rechazado estas acusaciones por parte de Ryanair sobre la declaración de insolvencia de Air Berlin. Además, ha dicho que el préstamo puente de 150 millones de euros que el Gobierno había concedido a Air Berlin no violó las normas antimonopolio.

Por otro lado, el director comercial de Ryanair, David O'Brien, advirtió a Lufthansa de que "con el tiempo encontrará que tiene un caso severo de indigestión como resultado de la absorción de Air Berlin", y describió las negociaciones como un proceso en el que "la aerolínea número uno de Alemania se hará cargo de las mejores partes de la aerolínea número dos de país, libre de deudas, gracias al Gobierno alemán".

Además, desde Ryanair han vuelto ha insistir en que la fusión de las dos principales aerolíneas alemanas crearía un monopolio por parte de Lufthansa, al permitir a la primera compañía germana pasar a controlar el 95% del mercado aéreo alemán, frente al 60% que controla actualmente.

Al margen de Lufthansa, entre los interesados en hacerse con parte de los activos de Air Berlin, está Niki Lauda --que quiere recuperar la aerolínea que lleva su nombre--, easyJet, la aerolínea Condor de Thomas Cook y TUIfly del touroperador alemán TUI, aunque no han manifestado su interés públicamente estas cuatro últimas.