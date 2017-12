Saif al Islam se presentará a las próximas elecciones presidenciales en Libia, según su abogado

Saif al Islam, hijo del fallecido líder libio Muamar Gadafi, se presentará a las próximas elecciones presidenciales en el país africano, según ha desvelado su portavoz, Basem al Hasimi al Sul, en declaraciones al diario 'Egypt Today'.

Tras su liberación, el propio Haftar indicó que no está en contra de que Saif al Islam participe en la vida política del país. "Por qué no, si quiere desempeñar un papel político, no hay ningún problema", dijo.