Trump destituye a la fiscal general por su oposición al veto migratorio

Sally Yates, la fiscal general ha desafiado a Donald Trump al pedir a los abogados del Departamento de Justicia que no defendiesen en los tribunales el veto migratorio. La reacción del magnate no se ha hecho esperar y con un comunicado publicado por la Casa Blanca la ha destituido de forma fulminante por "traicionar al Departamento de Justicia al negarse a aplicar un decreto diseñado para proteger a los ciudadanos de Estados Unidos". Una muestra más del caos provocado por la polémica orden presidencial porque a las miles de voces en contra se ha sumado una más. La del propio Barack Obama. A través de un comunicado anima a los ciudadanos a seguir manifestándose porque esta medida dice pone en peligro los valores americanos. No es el único. También Bernie Sanders se ha sumado a las protestas. En contra también se han declarado más de 100 diplomáticos a los que la Casa Blanca les ha pedido que dejen su cargo. Los trabajadores de Google, también en pie de guerra. Las protestas han traspasado las fronteras de Estados Unidos y han llegado a Downing Street. Miles de británicos han salido a las calles en más de 20 ciudades para pedir a Theresa May que no reciba a Trump en suelo inglés.