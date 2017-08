Save the Children pide ayuda psicológica para los niños que han huido de Raqqa

"Corremos el riesgo de condenar a una generación de niños a una vida de sufrimiento a menos que sus necesidades de salud mental sean abordadas"

Lo que vio la impactó tanto que no podía superarlo. "Quería dormir pero no podía cuando me acordaba de lo que había visto", relata, asegurando que se quedaba despierta porque tenía miedo. "Ahora duermo con normalidad porque aquí no decapitan a nadie", precisa.