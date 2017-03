Save the Children alerta de que el daño psicológico de los niños por la guerra podría ser irreversible

Avisa de que el 50 por ciento de los menores nunca o en pocas ocasiones se sienten seguros en el colegio

Save the Children ha alertado este martes de que los daños psicológicos que sufren los niños tras seis años de guerra en Siria están llegando a nivel en el que podrían convertirse en irreversibles si no reciben ayuda inmediata.

Esta es una de las conclusiones principales del último informe elaborado por la organización no gubernamental basándose en entrevistas a más de 450 niños, adolescentes y adultos sirios. El estudio pone de manifiesto que el 84 por ciento de las personas adultas y casi todos los niños afirman que los continuos bombardeos y el fuego de artillería son la principal causa de estrés psicológico en la vida cotidiana de los niños.

Además, revela que el 50 por ciento de los pequeños nunca o en pocas ocasiones se sienten seguros en el colegio y el 40 por ciento no se sienten seguros jugando al aire libre, incluso fuera de su propia casa.

Asimismo, el 89 por ciento de los adultos expone que el comportamiento de los niños se ha vuelto más temeroso y nervioso a medida que la guerra continúa y aumentan los casos de incontinencia urinaria en los menores.

Save the Children ha explicado en un comunicado que los seis años de la guerra de Siria han provocado que se esté llegando a un punto crucial en el que si el conflicto no termina pronto y los niños no reciben el apoyo psicológico que necesitan, "será mucho más difícil reparar el daño cuando lleguen a la edad adulta".

El informe 'Heridas invisibles' se basa en entrevistas realizadas entre diciembre de 2016 y febrero de 20174 a más de 450 niños, adolescentes y adultos en siete de las catorce provincias de Siria y es el mayor estudio de este tipo que se ha elaborado durante el conflicto.

Según la ONG, el informe "demuestra que muchos niños están viviendo en un estado casi constante de miedo, aterrorizados por bombardeos, ataques aéreos y la violencia en curso, con consecuencias psicológicas devastadoras".

"ESTRÉS TÓXICO"

Los expertos en salud mental consultados por Save the Children explican que los niños sufren un estado de "estrés tóxico", definido como la "forma más peligrosa de reacción al estrés" y que se da cuando los niños experimentan el peligro de una forma tan dura, frecuente y prolongada como la violencia extrema que se produce en el conflicto de Siria. "La respuesta a este estrés tóxico puede tener un impacto para toda la vida sobre la salud mental y física", ha advertido la ONG.

Casi la mitad de los niños entrevistados han asegurado que no se sienten seguros en el colegio o jugando al aire libre y el 78 por ciento de los niños sienten pena y extrema tristeza durante todo o casi todo el tiempo. Además, casi todos los adultos han señalado que los niños se han vuelto más nerviosos o temerosos a medida que la guerra parece no tener fin.

Zeinab, una niña de doce años que ahora vive en un campamento para desplazados en la ciudad siria de Hasaká, ha mostrado su temor por las consecuencias que pueda tener la guerra en su futuro. "Cuando llegó la guerra todos los niños sirios olvidamos todo lo aprendido y ahora no conocemos nada más que la guerra. Siento que he visto cosas terribles. Perdí dos años de colegio y mi hermano apenas ha estudiado. ¿Qué pasa si todos estos años pasan y no llego a ser nada en la vida?", ha explicado.

OTRAS CONSECUENCIAS

La tensión psicológica que padecen los niños de forma constante también se manifiesta de diferentes formas, según Save the Children, con situaciones como el aumento de casos de incontinencia urinaria, dificultades al hablar o pérdida del habla, aumento de la agresividad, autolesiones e intentos de suicidio entre menores de tan solo doce años.

Mohammed, un trabajador humanitario de Save the Children en Idlib, ha asegurado que los niños están en una situación de estrés constante. "Estoy hablando desde una zona donde la gente podría morir en cualquier momento y esta falta de seguridad es la que provoca problemas psicológicos en los niños. Nos hemos dado cuenta de que siempre están estresados y reaccionan a cualquier ruido desconocido, como si se mueve una silla o alguien golpea una puerta, debido a su miedo al sonido de aviones y cohetes", ha señalado.

"Los niños están cada vez más aislados y no les gusta participar en nuestras actividades y en los más pequeños estamos viendo muchos casos de micción involuntaria", ha añadido.

LA GUERRA TENDRÁ "UN IMPACTO DEVASTADOR"

La experta en protección y salud mental infantil de la Universidad de Harvard Alexandra Chen ha asegurado que el conflicto tendrá un grave impacto en los niños. "La guerra tendrá un impacto devastador y prolongado en la salud mental y física de estos niños", ha indicado. "La exposición prolongada al conflicto puede afectar al desarrollo del cerebro y otros órganos y aumentar el riesgo de padecer en la edad adulta enfermedades cardíacas, abuso de sustancias, depresión y otros trastornos de salud mental", ha explicado.

Save the Children ha asegurado que los niños pueden llegar a recuperarse de experiencias traumáticas con el apoyo adecuado e intervenciones tempranas cuando termine la guerra pero también ha recordado uno de cada cuatro niños entrevistados sostiene que rara vez o nunca tienen un lugar al que acudir o alguien con quien hablar cuando están asustados, tristes o enfadados.

Antes de la guerra solo existían 30 centros dedicados a la salud mental en toda Siria y, en la actualidad, muchos médicos y profesionales sanitarios han sido asesinados o han huido del país. "Esta escasez de clínicas y de profesionales formados, (se calcula que solo hay 70 psiquiatras trabajando en todo el país) implica que muchos niños que necesitan apoyo no reciben ningún tipo de ayuda y que la demanda de plazas está colapsando los centros", ha asegurado la ONG.

El informe también revela el estigma que existe sobre los problemas psicosociales hace que los niños que sufren este tipo de problemas sientan vergüenza a la hora de buscar ayuda. "En última instancia, la única manera de comenzar a deshacer el daño causado en la infancia es detener el principal motivo de su angustia: la violencia en curso en Siria, particularmente los ataques aéreos y los bombardeos que este informe determina como la principal causa de los problemas de salud mental infantil", ha afirmado Save the Children.

"Este informe demuestra que estamos presenciando una grave crisis de salud mental entre los niños sirios provocada por seis años de guerra. Los niños se hacen sus necesidades encima cuando escuchan un ruido fuerte, jugar en la calle les aterroriza, tienen miedo de ir al colegio y temen que su futuro se arruine por no haber tenido una educación", ha subrayado el director general de Save the Children en España, Andrés Conde.

"Es una tragedia que no podemos permitir que continúe. Podemos terminar con el estrés tóxico que muchos niños están sufriendo si se detiene el bombardeo en áreas civiles y el apoyo psicológico llega a todos los niños que lo necesiten", ha considerado.

Save the Children ha hecho un llamamiento para que se alcance un alto el fuego inmediato en Siria y un acuerdo para poner fin a la violencia. Además, ha reclamado que se dejen de usar armas explosivas contra la población civil y se dejen de atacar infraestructuras civiles, "ya que esto es la causa principal de la angustia y el miedo de los niños".

En esta misma línea, ha exigido el fin inmediato de las tácticas de asedio y el acceso humanitario sin restricciones a todas las áreas.

Por último, ha reclamado que se alcance un nuevo compromiso global de los donantes internacionales para invertir en programas de salud mental y en el bienestar de los niños en emergencias, "incluyendo fondos suficientes para cubrir los servicios de salud mental y la programación psicosocial dentro de Siria".