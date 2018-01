El ex primer ministro Shafiq anuncia que no comparecerá a las elecciones a la Presidencia de Egipto

El ex primer ministro de Egipto, Ahmed Shafiq ha anunciado este domingo su decisión de ausentarse de las elecciones a la Presidencia de Egipto, donde en principio partía como uno de los candidatos más destacados.

"Me he dado cuenta de que no voy a ser la persona ideal para guiar al Estado durante el siguiente periodo. Por lo tanto, he decidido no participar en las elecciones de 2018", según el comunicado.