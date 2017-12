Siria acusa a Erdogan de "derramar sangre siria" y apoyar a grupos terroristas en el país

El Gobierno de Siria ha acusado este miércoles al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de "derramar sangre siria" y apoyar a grupos terroristas, después de que el mandatario turco tildara de "terrorista" a su homólogo sirio, Bashar al Assad.

Horas antes, Erdogan afirmó que "Al Assad es indudablemente un terrorista que ha llevado a cabo terrorismo de Estado", reiterando que las conversaciones de paz no pueden continuar con él en la Presidencia siria.

"No podemos decir que Al Assad lo gestionará. Es imposible para Turquía aceptarlo. El norte de Siria ha sido entregado como corredor del terror. No hay paz en Siria y esta paz no va a llegar con Al Assad", ha remachado el mandatario turco.