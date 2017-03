Snowden se enfrenta en Twitter al FBI y a la NSA: "Dejen de infringir la maldita ley"

Edward Snowden no ha tardado en utilizar Twitter como principal arma para atacar al director de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), Michael Rogers, y el jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, tras sus declaraciones en una audiencia pública ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes sobre los denunciantes que filtran información clasificada.

El ex empleado de la CIA y de la NSA no tardó en activar una "alerta roja" en su cuenta de Twitter acerca de las filtraciones de información clasificada por parte de la prensa, sin llegar a mencionar que la propia NSA recopila datos sobre los ciudadanos estadounidenses, según informa RT.

"¿Cuántas comunicaciones, en las que al menos una de las personas es estadounidense, están guardadas por la NSA? La cuestión a la que no responden hoy en el Congreso", escribió.

Asimismo, también comentó que los miembros del Congreso "están mezclando la legalidad y la moralidad" y destacó que las filtraciones referidas a Michael Flynn, el ex asesor de Seguridad Nacional de Donald Trump, fueron ilegales pero que era "moral" porque fue una "revelación del engaño oficial".

Congress conflates legality and morality. The Flynn leak was unlawful, but revealing official deception is moral. https://t.co/TlHAkisw1W

— Edward Snowden (@Snowden) 20 de marzo de 2017



Aunque quizás, lo que más preocupó a Snowden fue el planteamiento por parte del congresista Trey Gowdy acerca de procesar y encarcelar a periodistas que filtren información clasificada. Una pregunta a la que Comey "no respondió 'no'". Es más mencionó la posibilidad de encarcelarlos o "encerrando bajo custodia a algunos". A lo que Snowden comentó que no se puede disuadir a los denunciantes de filtrar información y que "incluso sentencias monstruosamente injustas" son insuficientes para disuadir al siguiente denunciante".

"¿Quieren saber cómo detener al siguiente denunciante? Dejen de infringir la maldita ley", concluyó Snowden.