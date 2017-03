El Supremo de Justicia de Argentina solicita información sobre las condiciones de detención de Milagro Sala

El Tribunal Supremo de Argentina ha solicitado este miércoles información sobre las condiciones de alojamiento de la activista Milagro Sala, condenada a tres años de prisión por instigar escraches contra el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales.

"El tribunal considera que concurren circunstancias de excepción que justifican ordenar la realización de una medida para mejor proveer, consistente en solicitar diversos informes sobre las condiciones de alojamiento a que está sometida la persona mencionada", ha señalado la corte en un documento, con fecha de este miércoles.

En la orden firmada por los cinco ministros del tribunal, han pedido al juez federal de Jujuy que recabe "información completa sobre el estado de las causas en trámite (...) a que hubiera dado lugar la detención de la señora Milagro Amalia Ángela Sala".

Por ello, ha pedido al responsable de la unidad de Servicio Penitenciario de la provincia que "informe al tribunal (...) sobre las condiciones de alojamiento a las que está sometida la señora Milagro Sala en relación con el resto de las personas detenidas en el instituto, precisando circunstanciadamente acerca del estado de salud de la nombrada y los servicios de atención médica de los que efectivamente dispone el establecimiento".

Por último, la corte ha fijado un máximo de cinco días para entregar esta información. La solicitud del Supremo llega días después de que se conociera que la activista había intentado clavarse una tijera en el abdomen al conocer nuevas investigaciones en su contra.

Posteriormente, el Gobierno provincial negó, en un comunicado, que Sala hubiera tratado de quitarse la vida ni que hubiera sido agredida por otra interna. "Milagro Sala no fue agredida por nadie. Las mujeres no tuvieron contacto. Tampoco protagonizó un intento de suicidio", señaló el Gobierno provincial.

Sin embargo, la líder de la Túpac Amaru escribió una carta, recogida por 'Clarín', en la que explica que después de que una compañera interna la comenzara a molestar por "orden de arriba", y de que se le notificaran "tres causas por amenazas" en su contra, la puso mal.

En el texto, Sala ha asegurado que está "molesta y cansada" por el hecho de que le presenten cargos "por cualquier estupidez" y ha expresado su temor de que "de tantas causas" que le "han armado" pueda terminar condenada a cadena perpetua.

"Todo esto es lo que a uno como ser humano, como persona, lo termina desequilibrando (...). Es por eso que me encuentro de la manera que me encuentro; por eso es que el otro día me dio muchísima bronca y he intentado hacer lo que hice, lo que ya es público. Decir hasta aquí he llegado. Es el límite de una persona, ¿no?", ha concluido la activista.

Sala lleva más de un año detenida en la prisión de Alto Comedero. El pasado mes de diciembre recibió una condena a tres años de cárcel en suspenso, lo que significa que, de no reincidir, no se ejecutará la pena. Sin embargo, sigue recluida a la espera de que esclarezcan las acusaciones en su contra por diversos delitos que van desde corrupción a tentativa de homicidio.

La Túpac Amaru es una organización sindical de naturaleza indígena que está vinculada a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA). Cuenta con 70.000 afiliados y está presente en 15 de las 23 provincias que forman la nación austral.