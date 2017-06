La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha rechazado este lunes el recurso presentado por la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, en contra de la Asamblea Constituyente convocada por el presidente del país, Nicolás Maduro.

Según ha explicado el TSJ en su sentencia, el recurso no es admisible "por acumularse en un mismo libelo pretensiones de nulidad de actuaciones emanadas de distintos órganos del Poder Público, cuyo conocimiento corresponde a jurisdicciones distintas".

La jefa del Ministerio Público explicó que el decreto de Maduro por el que llama a reemplazar la Carta Magna "no cumple con los extremos legales porque es el pueblo quien tiene la potestad de convocar la Asamblea Constituyente", no el Gobierno. "Una Constituyente a espaldas del pueblo no puede ser Constituyente", sostuvo.