El Supremo rechaza los recursos y confirma la victoria de Kenyatta en las presidenciales

El Tribunal Supremo de Kenia ha decidido este lunes rechazar los dos recursos presentados contra los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el 26 de octubre y ha ratificado la victoria en los comicios del actual mandatario, Uhuru Kenyatta, según ha informado el diario local 'The Star'.

El alto tribunal ha adoptado su decisión por unanimidad de todos los jueces presentes al considerar que los dos recursos presentados no tienen pruebas suficientes y, por tanto, no pueden ser aceptados. El fallo del Supremo conlleva que la toma de posesión de Kenyatta para el nuevo mandato tendrá lugar el 28 de noviembre, como establece la Constitución.

En esta segunda convocatoria, Odinga no compitió por considerar que no había garantías suficientes para impedir que los vicios que dominaron la primera elección no se repitieran y Kenyatta volvió a alzarse con la victoria, si bien en 25 circunscripciones no se pudo votar a causa de los disturbios.