Suspenden el primer matrimonio homosexual en Costa Rica tras la prohibición del Consejo Notarial

Una pareja de homosexuales ha anunciado este viernes que su boda, el primer matrimonio igualitario en Costa Rica, ha sido suspendida tras la prohibición del Consejo Notarial que impide a los notarios inscribir matrimonios entre personas del mismo sexo.

En este sentido, Arias ha criticado que "lo que está haciendo el Consejo Notarial no es solo no cumplir o no facilitar el cumplimiento, sino impedir que las personas notarias puedan cumplir con el mandato de la Corte", algo que ha tildado de "muy grave".