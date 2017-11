EUROPA PRESS

La consejera de Estado de Birmania y líder 'de facto' del país, Aung San Suu Kyi, visitará "pronto" China, a invitación del Gobierno del gigante asiático, según ha informado el diario oficial birmano 'The Global New Light of Myanmar'.

En una breve nota publicada en la portada de su edición de este lunes, el diario ha afirmado que Suu Kyi participará en una cumbre en la capital china, Pekín, y "realizará una visita de trabajo para fortalecer las relaciones bilaterales entre Birmania y China".

Las autoridades de Birmania, y Suu Kyi en particular, han sido criticadas duramente por la operación militar en el estado de Rajine (oeste), que provocaron el desplazamiento de cientos de miles de rohingya y que fueron descritas por Naciones Unidas como un caso de "limpieza étnica".

A pesar de las críticas internacionales contra las operaciones militares, China ha respaldado a Naipidó, asegurando que se trata de una operación legítima contra insurgentes rohingya que operan en la zona.

Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.

Las noticias sobre la próxima visita de Suu Kyi al gigante asiático salen a la luz una semana después de que el presidente de China, Xi Jinping, recibiera en Pekín al jefe del Ejército birmano, Min Aung Hlaing.