Thatcher se negó a compartir avión con un panda en 1981, según documentos oficiales

La ex primera ministra británica Margaret Thatcher se negó a compartir avión con un oso panda en 1981 durante un viaje oficial a Estados Unidos, según documentos oficiales desclasificados este viernes. "Pandas y políticos no son buenos augurios", argumentó entonces.

"No voy a llevar un panda conmigo. Pandas y políticos no son buenos augurios", escribió Thatcher a mano en la petición que le trasladó por escrito un miembro de su equipo, Robert Amstrong. La primera ministra incluso subraya la palabra "no", para enfatizar el mensaje, según la BBC.