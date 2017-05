La sueca 'The Square', una sátira sobre el arte contemporáneo, se lleva la Palma de Oro en Cannes

La película sueca 'The Square' del director Ruben Östlund ha ganado la Palma de Oro de la 70ª edición del Festival de Cannes, una película protagonizada por un conservador de un museo de arte contemporáneo solidario y padre de dos hijos que se sumerge en una profunda crisis existencial.

Premio al mejor actor: Joaquin Phoenix por 'You were never really here', de Lynne Ramsay.

Premio al mejor guión: ex aequo para Yorgos Lanthimos y Efthimis Filippou por 'The killing of a sacred deer' y Lynne Ramsay por 'You were never really here'.