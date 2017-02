El joven que denunció haber sido violado por un policía en Francia sale del hospital

El joven francés que denunció haber sido agredido por cuatro policías tras ser detenido en París ha salido del hospital. Théo, de 21 años, ha denunciado que uno de los agentes le violó al introducirle una porra en el ano. El joven llevaba hospitalizado desde que tuvo lugar la agresión, el pasado 2 de febrero. Tras salir del hospital, Théo ha agradecido "a Dios" por haber "salido del hospital sobre las dos piernas" a través de un comentario publicado en su página de Facebook. "Entré en silla de ruedas y en muy mal estado", ha explicado, en un vídeo que acompañaba a su comentario. "La herida todavía no se ha curado (...). Me han dicho que tenía que permanecer otros diez días (en el hospital), pero no he querido aceptar porque no sé si habría aguantado psicológicamente", ha añadido.