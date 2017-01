May se cita con Trump en Washington para renovar esta "relación especial"

Es la primera líder mundial que se ve cara a cara con Donald Trump, Esta noche Theresa May llegaba a Washington después de intervenir ante el congreso republicano de Filadelfia donde ha anticipado lo que ha ido a buscar."Tenemos la oportunidad, la responsabilidad de renovar esta relación especial" para liderar juntos el mundo ha dicho. Su prioridad es la de avanzar en el futuro acuerdo bilitaral de comercio que "debe ayudar al crecimiento de nuestras economías y a crear puestos de trabajo de alta cualificación, de alta remuneración para el futuro en Estados Unidos y Reino Unido". Theresa May busca libre acceso y sin restricciones a EEUU, para compensar lo que puede perder en Europa y habla del "nuevo escenario mundial tras el Brexit". Desde Bruselas ya le han recordado que no puede negociar acuerdos hasta dos años después de su salida efectiva. Trump, de regreso de la convención, ha alabado el Air Force One "precioso avión" pero no ha querido referirse al encuentro que mantendrá con May. Se ha prestado a ser grabado en su primer descenso por la escalerilla del avión presidencial y en su paseo por los jardines de la Casa Blanca, donde recibirá a la primera ministra británica.