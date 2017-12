Tillerson ve "guerra híbrida" de Rusia en Occidente como "obstáculo significativo" para normalizar relación

Insta al resto de aliados a asumir "más" responsabilidad en la defensa colectiva

"No podemos volver a relaciones normales entre la OTAN y Rusia mientras Rusia continúe su ocupación ilegal de Ucrania y su recurso continuo a la guerra híbrida, que busca socavar las instituciones en Occidente y esto es un obstáculo significativo para normalizar nuestras relaciones también", ha avisado el jefe de la diplomacia estadounidense en rueda de prensa en la OTAN.

Tillerson ha apoyado el diálogo con Rusia "para producir resultados" pero no "sólo por hablar e intentar normalizar esta relación", algo que, ha insistido, no será posible hasta que Rusia revierta sus acciones en Ucrania y sus tácticas de guerra híbrida, que "no solo inaceptables, sino intolerables".