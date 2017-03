Tiroteado en Kosovo un antiguo cargo de la Yugoslavia comunista

El antiguo líder de las Juventudes Comunistas de Yugoslavia y de la Liga de los Comunistas de Kosovo, Azem Vllasi, ha resultado herido este lunes tras ser tiroteado en las inmediaciones de su casa en Prístina, la capital de Kosovo.

Vllasi, que ahora ejerce como abogado y analista político, recibió un disparo en un brazo, una herida que no supone un riesgo para su vida, según ha informado la cadena pública kosovar RTK. La esposa de Vllasi, Nadira Avdic-Vllasi, ha explicado a la agencia de noticias Beta que su marido recibió una bala en un hombro.

"Una persona se nos acercó esta mañana y nos dijo que estaba siendo representado por Azem en un caso. Azem le dijo que no estaba trabajando en ese caso y después hubo empujones y se oyó un disparo. Azem estaba herido en el hombro", ha relatado.

La Policía ha informado de que el incidente ocurrió sobre las 8.00 horas de esta mañana y ha explicado que ha detenido ya a dos sospechosos y se ha incautado de una pistola con silenciador.

El propio Vllasi ha relatado posteriormente que fue atacado por un "asesino a sueldo". "Llamaron a la puerta antes de las ocho. Salí. Un tipo bastante confundido me enseñó unos papeles y me dijo que tenía un problema con una propiedad. Le dije que no hago ese tipo de cosas y le invité a intentarlo en una calle cercana donde hay otro" abogado, dijo en declaraciones a Radio Free Europe.

"Le escribí el número en un papel y se lo di. Cuando salí me empujó y me disparó con una pistola con silenciador, obviamente preparados. Me dio en el hombro y salió corriendo. Con todas estas características, (creo) que era un asesino a sueldo", ha apostillado.

Vllasi, de 68 años, ya no está implicado en la política activa, pero a principios de la década de 1990 estuvo preso por su oposición a la decisión del presidente Slobodan Milosevic de anular la autonomía de Kosovo.