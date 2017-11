El Tribunal Supremo de Kenia decidirá el lunes sobre los recursos contra las últimas elecciones presidenciales

El Tribunal Supremo de Kenia decidirá el próximo lunes sobre los recursos contra los resultados de las elecciones presidenciales celebradas el pasado 26 de octubre, que dieron otra vez la victoria al actual mandatario, Uhuru Kenyatta, un fallo que podría zanjar la crisis política en el país africano.

"Si lo permitimos estaremos recompensando a la gente que sabotea la Constitución. No tendremos respuesta para los millones de personas que votaron el 26 de octubre", ha considerado el jefe del Ministerio Público, según informa el diario local 'The Standard'.

En esta segunda convocatoria, Odinga no compitió por considerar que no había garantías suficientes para impedir que los vicios que dominaron la primera elección no se repitieran y Kenyatta volvió a alzarse con la victoria, si bien en 25 circunscripciones no se pudo votar a causa de los disturbios.