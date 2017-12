Trudeau, acusado de violar normas éticas por aceptar unas vacaciones en las Bahamas

La Comisión de Ética de Canadá ha concluido que el primer ministro del país, Justin Trudeau, incurrió en un conflicto de intereses al aceptar el año pasado unas vacaciones en una isla privada de las Bahamas propiedad del Aga Jan, cabeza visible de uno de los grupos de presión más importantes.

El informe, sin embargo, no ha ido más allá de la amonestación verbal y no incluye sanciones contra el jefe de Gobierno. Asimismo, no considera que Trudeau haya incumplido el Código de Conflicto de Intereses de la Cámara de los Comunes, ya que durante los viajes no se discutieron asuntos parlamentarios.