Trump asegura que Melania "realmente adora lo que está haciendo" como primera dama de EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este martes que su mujer, Melania, "realmente adora lo que está haciendo", en una aparente respuesta a las informaciones que sugieren que la primera dama no está satisfecha con su rol público.

"Melania, nuestra genial y muy trabajadora primera dama, que realmente adora lo que está haciendo, siempre pensó que 'si se presentaba, ganaba'. Le diría a todo el mundo que "sin duda, él ganará. También creí que iba a ganar (si no, no me hubiera presentado) y el país lo está haciendo genial", ha escrito en Twitter.