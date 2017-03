Trump acusa a Obama de pinchar sus teléfonos durante la campaña

"¡Esto es terrible!", escribió Trump. "Acabo de enterarme de que Obama hizo que me pincharan el teléfono justo antes de la victoria. Y no encontró nada".

"¡Esto es McCarthismo!", sentenció el presidente, en referencia a la persecución iniciada por el senador estadounidense durante la época de los 50 en Estados Unidos contra presuntos agentes o simpatizantes de la Unión Soviética.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017



Trump ha dedicado tres tuits más a anunciar que contratará un abogado que lleve un "gran caso" contra Obama y ha comparado lo ocurrido con el Wattergate:

Is it legal for a sitting President to be "wire tapping" a race for president prior to an election? Turned down by court earlier. A NEW LOW! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017



I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017



How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de marzo de 2017



Hay que recordar que el Fiscal General elegido por Trump, Jeff Sessions, se ha inhibido de la investigación múltiple sobre presuntas conexiones entre la Casa Blanca y Rusia durante la campaña de desinformación, según las agencias de Inteligencia estadounidense, que habría desvirtuado el resultado de los comicios a favor del magnate.