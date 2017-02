Trump asegura que ofreció ayuda a Peña Nieto para hacer frente a los cárteles en México

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este domingo que ofreció ayuda a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, para hacer frente a los cárteles que operan en el país.

"Tenemos que hacer algo respecto a los cárteles. Hablé con él sobre eso. Quiero ayudarle con eso", ha dicho el presidente estadounidense, en una entrevista concedida a la cadena de televisión Fox News.

Durante la misma, ha apuntado que Peña Nieto "es un buen hombre", agregando que "tienen una buena relación" y recalcando que el mandatario mexicano "parece muy dispuesto a recibir ayuda".

En este sentido, Trump ha manifestado que el problema de los cárteles en México "es un problema real" también para Estados Unidos, argumentando que "operan en el país y envenenan a la juventud del país".

"Me encanta el pueblo (de México). Realmente me gusta esta Administración (en México). Creo que (Peña Nieto) es un buen hombre, nos llevamos muy bien, pero tienen problemas controlando aspectos de su país, no hay duda de ello, y diría que las drogas y los cárteles son el número uno", ha remachado.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México salió al miércoles al paso de unas informaciones sobre una posible amenaza por parte de Trump sobre el envío del Ejército estadounidense al país para combatir a los cárteles.

La periodista Dolia Estévez, corresponsal en Washington para la emisora mexicana Proyecto Puente, había informado previamente de que el nuevo presidente estadounidense había acusado al Ejército mexicano de no estar haciendo bien su trabajo en la lucha contra el narcotráfico.

En este contexto, Trump habría sugerido que Washington podría enviar a sus propias tropas para asumir esa tarea, asegurando que no permitiría que el narcotráfico procedente de México siguiera "masacrando" al pueblo estadounidense.

Si bien esta información fue confirmada posteriormente por la agencia de noticias Associated Press, la Cancillería mexicana envió una carta a la periodista mexicana, afirmando que su publicación "está basada en absolutas falsedades y con evidente mala intención".

"Las afirmaciones que usted hace sobre dicha conversación no corresponden a la realidad de la misma", indicó la directora de comunicación de la SRE, Claudia Algorri, recalcando que el tono del encuentro telefónico había sido "constructivo" y que incluso "se llegó al acuerdo de seguir trabajando y de que los equipos se seguirán reuniendo de manera frecuente".