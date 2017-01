Trump desembarca en el Twitter oficial de la Casa Blanca y de presidente de EEUU

Nada más jurar el cargo frente al Capitolio, la cuenta @WhiteHouse ha cambiado y presenta ahora una foto del magnate neoyorkino, mientras que la cuenta usada hasta minutos antes por Barack Obama ha sido trasladada a la cuenta @ObamaWhiteHouse.

Lo mismo ha sucedido con la cuenta @ POTUS reservada al presidente de Estados Unidos, que cuenta ya con una foto de Trump, mientras que la cuenta usada por Obama se ha mudado a la cuenta @POTUS44.

En la cuenta de la Casa Blanca se ha publicado ya el primer mensaje: "Es oficial. Nuestro 45 presidente ha prestado juramento del cargo y no podríamos estar más emocionados. Felicidades @POTUS Trump".

It’s official. Our 45th president has taken the oath of office & we couldn't be more excited! Congratulations to @POTUS Trump #Inauguration