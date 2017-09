El hijo de Trump alega que se reunió con la abogada rusa para comprobar la "idoneidad" de Clinton

El primogénito del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha alegado este jueves ante la comisión del Senado que investiga la supuesta injerencia rusa en las relaciones de 2016 que se reunió con la abogada Natalia Veselnitskaya porque le prometió información controvertida sobre Hillary Clinton y porque, de esta forma, podía verificar la "idoneidad" de la candidata demócrata para ser presidenta.

La polémica reunión tuvo lugar en la neoyorquina Torre Trump en junio de 2016, pero no trascendió hasta este año, cuando una batería de informaciones en medios obligó a Donald Trump Jr. a reconocer públicamente que dicho encuentro existió y que se organizó con el gancho de una supuesta información sobre Clinton que nunca se habría entregado.

"Tenían información relativa a la idoneidad, personalidad y cualificacón de una candidata presidencial y creía que debía al menos escuchar", ha explicado el hijo del presidente ante los investigadores, según un extracto de la declaración publicado por 'The New York Times'. Trump Jr. ha asegurado que, en función de cual hubiese sido el contenido, habría consultado con sus abogados si hacían uso o no de dicha información.