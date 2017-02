Trump advierte a Irán de que "está jugando con fuego"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha efectuado este viernes un nuevo alarde de fuerza a través de Twitter al advertir a Irán de que "está jugando con fuego" si creen que pueden subestimarle.

"Irán está jugando con fuego. No entiende lo 'amable' que fue con ellos el presidente Obama. ¡Yo no!", ha sentenciado Trump, en la última réplica del rifirrafe con la república islámica, que ayer acusó al presidente estadounidense de "ayudar a los terroristas" con sus constantes "provocaciones".

"Provocaciones" que se refieren a la promesa de campaña de Trump para anular el histórico acuerdo nuclear con los iraníes. Un pacto internacional duramente criticado por el presidente estadounidense por haber dado "un soplo de oxígeno" a un país "financiador del terrorismo" que estaba "en las últimas gracias a las sanciones".

Las relaciones se han complicado aún más esta semana, después de que el ministro de Defensa de Irán, Hossein Dehghan, admitiera el miércoles que la nación persa llevó a cabo una nueva prueba con misiles balísticos, lo que podría constituir una violación de los términos del histórico acuerdo nuclear de 2015.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó la resolución 2231 para materializar el acuerdo, que impide a Irán "llevar a cabo cualquier actividad relacionada con misiles balísticos capaces de transportar ojivas nucleares".

Si bien Dehghan aseguró que el lanzamiento no violó el acuerdo dado que estos proyectiles no tenían capacidad para portar cabezas nucleares, Trump y su equipo reaccionaron amenazando de manera velada con una acción militar. De hecho, Trump advirtió el jueves de que "no hay nada fuera de la mesa" en la respuesta de Estados Unidos a esta operación.

Trump dijo este jueves que Irán debería agradecer al acuerdo nuclear que firmó en 2015 con las grandes potencias el que ahora Estados Unidos solo le haya puesto "bajo aviso" tras el último lanzamiento de un misil balístico.

"Irán ha sido puesto formalmente BAJO AVISO por disparar un misil balístico. ¡Debería estar agradecido por el terrible acuerdo que Estados Unidos alcanzó con ellos!", afirmó en Twitter.

"Irán estaba en las últimas y a punto de derrumbarse hasta que Estados Unidos apareció y le dio un salvavidas en la forma del acuerdo (nuclear): 150.000 millones de dólares", añadió.