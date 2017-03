Trump asegura que May "lo está haciendo muy bien"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, "lo está haciendo muy bien", después de ofrecerle sus condolencias por el atentado ejecutado junto al Parlamento británico en Londres que ha dejado cuatro muertos y más de 40 heridos.

"He hablado con la primera ministra, Theresa May, para ofrecerle hoy mis condolencias por el ataque terrorista de Londres", ha indicado en un comentario publicado en su perfil personal de la red social Twitter. En este mensaje también ha asegurado que May "es fuerte".

Previamente, desde su cuenta oficial como presidente de Estados Unidos, Trump ya había informado de una conversación telefónica con la 'premier' británica tras el ataque, que tuvo lugar este miércoles a primera hora de la tarde.

En este contacto, el mandatario estadounidense ya le ofreció su apoyo y "plena cooperación" del Gobierno en la respuesta al ataque y en los esfuerzos de las autoridades británicas de llevar a los responsables del ataque ante la Justicia.

Al menos cinco personas han muerto, incluido del autor del atentado, y 40 han resultado heridas después de que un hombre atropellara con su coche a varias personas en el puente de Westminster para acabar empotrándolo contra la valla del recinto parlamentario.

Una vez allí, ha intentado entrar a pie armado con un cuchillo, pero ha sido abatido por la Policía. May ha comparecido brevemente ante los medios de comunicación para aclarar el relato de lo que no ha dudado en calificar de "ataque terrorista", si bien ha subrayado que "los detalles completos" no se conocerán hasta que las investigaciones avancen.