Trump asegura que negó el acceso a la Casa Blanca y que "nunca habló" con el autor del "falso libro" sobre él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este jueves que negó el acceso a la Casa Blanca a Michael Wolff, autor del "falso libro" 'Fuego y furia: Dentro de la Casa Blanca de Trump', recalcando que "nunca habló con él" para la redacción del mismo.

"No he autorizado el acceso a la Casa Blanca (y de hecho lo he rechazado muchas veces) al autor del libro falso. Nunca hablé con él para el libro, lleno de mentiras, distorsiones y fuentes que no existen", ha subrayado.