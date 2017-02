Trump exalta el aumento de gasto militar y la velocidad de sus planes para levantar el muro

El presidente combina el mensaje patriótico con lemas de campaña en su discurso ante el prestigioso CPAC republicano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha hecho saber este viernes que "la era de las palabras vacías ha terminado" y que "es hora de pasar a la acción" en su discurso en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde ha insistido en sus lemas de campaña, con énfasis especial en el levantamiento del muro fronterizo -- cuyos "planes van muy por delante de lo esperado"-- y la atención prioritaria que recibirán los ciudadanos estadounidenses "por delante de todos".

En un discurso plagado de lemas de campaña, Trump ha dedicado por otro lado unas palabras a comentar el estado del partido Republicano y la resurrección que ha experimentado, en sus palabras, "gracias al movimiento" basado en su persona.

"El partido Republicano volverá a ser el partido de los trabajadores. Si viérais lo grande que se ha vuelto durante este ciclo, desde las primarias. Millones de personas se han unido a nosotros, no voy a decir que gracias a mí... pero sí, ha sido gracias a mí". "No responderemos ante los grupos de interés, sino ante los ciudadanos", ha manifestado.

"Nuestra única lealtad es hacia América. Somos todos uno, sin importar el color. El color de nuestra sangre es el rojo de los grandes patriotas", ha añadido el presidente estadounidense, quien agradeció especialmente su labor a la comunidad evangélica y "a algunos rabinos" el impulso recibido por su campaña. "No os decepcionaré", ha prometido.

LEMAS

En el encuentro, celebrado en Maryland, Trump ha repasado una vez más sus planes de reforma para Estados Unidos, que pasan por el rechazo y sustitución de la Ley de Protección al Paciente y Cuidado de Salud Asequible, la conocida como 'Obamacare', el incremento en gasto de infraestructuras, el "incremento masivo" del gasto militar y la reducción de la criminalidad.

"Hemos defendido las fronteras de otros países mientras hemos dejado las nuestras abiertas. Vamos a construir el muro pronto, muy por delante del calendario establecido. Muy, muy, muy por delante. Vamos a echar a los malos", ha declarado el presidente estadounidense antes de defender sus planes para las Fuerzas Armadas.

"Vamos a poner las pilas al Ejército. Más grande y más fuerte que nunca. Espero no tener que usarlo nunca pero nadie se va a meter con nosotros. Va a ser uno de los más grandes incrementos militares de la historia. Nadie se atreverá a cuestionar jamás nuestro poder militar. Creemos en la paz a través de la fuerza, y eso es lo que vamos a hacer", ha declarado antes de prometer, una vez más, la "aniquilación del mal que es Estado Islámico de la faz de la Tierra".

"MI AMIGO YA NO VA A PARÍS"

Trump insistió en que Europa sigue bajo amenaza. Después de denunciar un supuesto incidente con inmigrantes en Suecia, que se demostró falso, el presidente de Estados Unidos ha reiterado que "nadie está prestando atención" a lo que sucede en el viejo continente con especial interés en París, donde ya no van sus amigos.

"Me dieron mucha caña por Suecia y al final nadie le prestó mucha atención. Dije que prestaran atención a Suecia, Alemania, Niza, París. Tengo un amigo, muy importante, al que le gusta París. Va todos los veranos ahí y me ha dicho que ya no va", ha señalado.

"Así que voy a hacer va a ser mantener mis promesas. Hemos gastado billones en el exterior mientras nuestra infraestructura quedaba en ruinas. Oriente Próximo está en mucha peor forma de la que estaba hace 15 años. Estaría mejor si el presidente de entonces no se hubiera ido a la playa", ha hecho saber, en referencia a Obama.

"Vamos a ganar a lo grande. Vamos a ganar, gente. La era de las palabras vacías se ha terminado. Es hora de entrar en acción", ha remachado antes de centrar sus palabras en su gran proyecto de seguridad nacional: el muro con México.

"Hemos comenzado la creación de un gran, gran muro fronterizo", ha indicado Trump, quien ha denostado a los inmigrantes ilegales una vez más. "Ellos se llevan el dinero, nosotros los problemas. Pero cuando detengamos la inmigración ilegal recuperaremos el dinero que hemos perdido, perdido como no os podéis imaginar. Vamos a coger a los narcotraficantes y a los ilegales y a largarles de este país. Y no van a volver", ha remachado.