Trump concede su "pleno respaldo" a la marcha contra el aborto de hoy en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comunicado a través de Twitter su "pleno respaldo" a la celebración este viernes de la llamada Marcha por la Vida y contra el aborto que tendrá lugar en Washington, bajo el lema The Power of One (El poder de una misma).

"La Marcha por la Vida es importantísima. A todas aquellas que vais a manifestaros... ¡tenéis mi pleno apoyo!", ha escrito el presidente estadounidense. La marcha contará con la presencia del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, quien hablará ante la audiencia esta tarde tras reunirse ayer por la noche con "varios líderes provida". A Pence se le unirán la asesora de Trump Kellyanne Conway o el cardenal de Nueva York, Timothy Dolan, entre otros.