La llamada de atención del primer ministro japonés a Trump

La visita del primer ministro japónes, Shinzo Abe, a Washington ha servido para comprobar que a Donald Trump aún le faltan experiencia en los saludos con otros líderes. Además, el estadounidense ha dejado claro que le preocupa mucho más lo que dice él que lo que dicen los demás, ya que Trump no se puso el auricular de la traducción simultanea hasta que un periodista japonés le preguntó, por lo que no entendió nada de lo que dijo Shinzo Abe durante los 15 primeros minutos de la rueda de prensa. Es probable que Trump estuviera más preocupado por anunciar las nuevas medidas de su gabinete que de la visita del Primer Ministro japonés. Y es que aunque no ha comentado qué medidas en concreto realizará su gobierno, sí ha asegurado que confía en poner de nuevo en marcha su veto migratorio. La semana que viene se conocerá si recurrirá al Tribunal Supremo o bien presentará una nueva orden presidencial para volver a restringir la entrada a EEUU a ciudadanos de determinadas nacionalidades. “Ganaremos esa batalla, lo malo es que nos llevará algun tiempo los trámites , pero ganaremos esa batalla. También tenemos otras opciones, incluyendo la presentación de una nueva orden Lunes”, ha asegurado Trump.

Otra imagen que dejó la rueda de prensa con Shinzo Abe fue, de nuevo, la presencia de la hija de Donald Trump, Ivanka, en primera fila, junto a todos los altos cargos del gabinete del presidente. A pesar de que Ivanka no posee ningún cargo oficial. Por ahora, la ‘primera hija’ llena el vacío que deja la Primera Dama, que no pisa la Casa Blanca desde el día de la toma de posesión. Aunque sí se pudo ver a Melania a pie de pista en Washington para acompañar a su esposo y al Primer Ministro japonés y a su mujer en el Air Force One. El primer ministro japones y su esposa pasarán el fin de semana junto a Donald Trump y Melania en el club de Golf que el presidente tiene en Florida y donde ya anoche compartieron la primera velada.