Trump dice que considera que Mueller le tratará de manera imparcial, reiterando que "no hubo colusión" con Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este jueves que considera que el fiscal especial Robert Mueller, que se encuentra al frente de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016, le tratará de manera imparcial, reiterando que "no hubo colusión".

En una entrevista concedida al diario estadounidense 'The New York Times', el mandatario ha señalado que la investigación "da una mala imagen del país y lo pone en una posición muy mala", al tiempo que ha resaltado que "cuanto antes se solucione, mejor para el país".

En este sentido, Trump ha sostenido que "todo el mundo sabe" que su círculo no cometió colusión con el Gobierno ruso, agregando que "las historias ciertas" son aquellas sobre demócratas que trabajaron con Moscú durante la campaña de 2016.

"¿Qué pasó con Podesta? Cerraron su empresa, cayó en desgracia, todo eso, y ahora no se oye nada", ha dicho, distanciándose además de Manafort, quien fue imputado en octubre. Así, ha señalado que Manafort trabajó más tiempo para otros candidatos y presidentes que para él.

"El petróleo está llegando a Corea del Norte. ¡Ese no era mi acuerdo!", ha exclamado. "Si no nos ayudan con Corea del Norte, haré lo que siempre he dicho que haría", ha advertido, en referencia a posibles acciones comerciales contra China.