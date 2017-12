Trump niega estar considerando cesar al fiscal que investiga la presunta injerencia de Rusia en las elecciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha negado este domingo estar considerando el cese del fiscal especial Robert Mueller, que se encuentra al frente de la investigación sobre la presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016.

"No puedo imaginar que haya algo (en los correos electrónicos), francamente, porque como hemos dicho no hubo colusión (con Rusia). No hubo colusión en absoluto", ha recalcado el presidente estadounidense.