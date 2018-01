Trump cumple un año en la Casa Blanca tras romper moldes a golpe de polémicas

Donald Trump no fue un candidato al uso y su Presidencia está siendo de todo menos ordinaria. Un año después de su llegada al Despacho Oval, nadie es indiferente ante un líder que ha roto moldes tanto dentro como fuera de las fronteras de Estados Unidos.

El país intenta acostumbrarse a un presidente capaz de marcar la agenda del día con tuits y que, lejos de rehuir las polémicas, entra de lleno y no duda en abrir frentes con todo tipo de personas y colectivos, desde el dirigente norcoreano, Kim Jong Un, hasta la liga de fútbol pasando por la viuda de un militar abatido en combate.

"Ninguna Administración ha hecho lo que hemos hecho nosotros", proclamó la semana pasada ante su Gobierno, en un intento por defender un legado que, al menos en lo económico, le reporta buenas cifras. La mejora del contexto financiero , el crecimiento constante del mercado búrsatil y la reducción de la tasa de desempleo , en su nivel más bajo desde hace 17 años, le han servido para presumir de logros, aunque a nivel legislativo su principal hito no llegó hasta diciembre con una ambiciosa reforma fiscal .

Trump hizo del " Estados Unidos, primero " su principal lema de campaña y ahora intenta aplicarlo al terreno económico, a golpe de decretos con los que ha eliminado las restricciones que, a su juicio, lastraban el desarrollo empresarial o la creación de empleo. Ha recurrido a este argumento tanto para introducir límites en materia migratoria como para eliminar protecciones medioambientales, lo que ha generado no poco estupor.

Trump también ha cargado con dureza contra el régimen de Corea del Norte y contra Kim Jong Un , el "hombre cohete", hasta el punto de amenazar con atacar el país asiático con "fuego y furia nunca vistos". El acercamiento entre Pyongyang y Seúl ha aplacado las tensiones, si bien Trump, que llegó a presumir de "botón nuclear", no da nada por descartado.

El presidente no ha abierto nuevos frentes militares pero sí ha dejado su impronta en los que ha encontrado establecidos, con bombardeos en Siria contra objetivos del régimen de Bashar al Assad tras un ataque químico y con el lanzamiento en Afganistán de la conocida como 'madre de todas las bombas' contra Estado Islámico.

La de Trump está siendo una Presidencia a contracorriente, pero a él no parece importarle. Su propia campaña estuvo marcada por todo tipo de promesas polémicas y, una vez en el Despacho Oval, no ha renunciado a ellas, a pesar de que el Congreso no siempre le ha acompañado.