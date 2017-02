Trump acusa a varios medios de mentir deliberadamente horas después de que la Casa Blanca los vetara en un acto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter contra gran parte de la prensa acusando a algunos medios de mentir de forma deliberada, acusación que, si bien no es nueva, en esta ocasión llega apenas unas horas después de que la Casa Blanca vetara a varios de ellos de participar en un encuentro con el portavoz, Sean Spicer.

"Los medios de las 'noticias falsas' no dicen la verdad de forma deliberada. (Son) un gran peligro en nuestro país", ha apuntado a través de un comentario publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter. En particular, ha hecho referencia al "decadente 'The New York Times'", al que ha señalado convertirse "en una broma", al igual que la cadena CNN. "¡Es triste!", ha concluido.

Estas renovadas críticas contra la prensa estadounidense llegan después de que a varios periodistas se les impidiera asistir a un encuentro sin cámaras con Spicer.

Según varios de los medios afectados --BuzzFeed, CNN, 'Los Angeles Times', 'The New York Times' y Politico, entre otros--, el personal de la Casa Blanca seleccionó a los periodistas que asistirían a un encuentro con Spicer.

La versión oficial dada inicialmente es que los reporteros vetados no habían confirmado asistencia, si bien los afectados han denunciado un sesgo interesado. Spicer alegó posteriormente que se había optado por este formato para no pisar las declaraciones ofrecidas por Trump este viernes, en las que volvió a criticar públicamente a la prensa.

Los periodistas afectados han cuestionado no el formato en sí del encuentro con Spicer, que ya se ha utilizado en ocasiones anteriores, sino la invitación descaradamente selectiva a favor de medios afines a Trump, a los que el propio presidente también ha priorizado en las ruedas de prensa.

De esta forma, han señalado que medios conservadores como 'Breitbart News', One America News y 'The Washington Times' sí que pudieron entrar y, en cambio, se quedaron fuera algunos a los que el presidente ha criticado con dureza durante estas últimas semanas por difundir "falsas noticias".