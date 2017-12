Trump acusa a los demócratas de "inventar historias de mujeres" contra él

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado al Partido Democráta de "inventar historias de mujeres" para tratar de desacreditarlo, un día después de que varias mujeres compareciesen públicamente para reclamar al Congreso que investigara presuntos casos de acoso.

"A pesar de las miles de horas y de los millones de dólares invertidos, los demócratas no han podido demostrar ninguna colusión con Rusia, por lo que están pasando a las acusaciones falsas y a inventar historias de mujeres a las que no conozco o con las que nunca me he reunido", ha escrito Trump en Twitter, en un mensaje que concluye con su habitual lema: "¡Noticias falsas!".