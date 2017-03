Trump se desentiende de la acusación a Obama y dice que quien le acusó fue "un abogado en la Fox"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes que él no ha acusado al anterior mandatario del país, Barack Obama, de haberle sometido a escuchas telefónicas y que dicha acusación la realizó un "abogado con mucho talento" en la cadena de televisión Fox.

"No dijimos nada, lo que hicimos fue citar a una determinada mente legal con mucho talento, que fue el responsable de decir eso en televisión, yo no di una opinión sobre el tema. Eso fue una declaración hecha por un abogado con mucho talento en la Fox. Por tanto, no deberían estar hablándome a mí, deberían hablar con la Fox", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, en una rueda de prensa conjunta en Washington con la canciller alemana, Angela Merkel.

Trump ha respondido así a la pregunta de un periodista sobre su acusación de que Obama había ordenado que realizaran escuchas en la Torre Trump. El mandatario ha comenzado su respuesta bromeando con que quizá "las escuchas" sean un vínculo entre él y Merkel. "En lo que se refiere a las escuchas realizadas por el anterior Gobierno, al menos tenemos algo en común quizá", ha asegurado Trump, provocando las risas de los asistentes a la comparecencia.

La rueda de prensa de Trump con Merkel ha llegado minutos después de la reunión que ambos han mantenido en la Casa Blanca. En el posado ante los medios previo al encuentro, Trump apenas ha dirigido la mirada a Merkel y no ha respondido al gesto de ella para que se estrecharan las manos en un saludo ante las cámaras.

En la comparecencia informativa posterior, la misma periodista alemana que le ha preguntado a Trump por su política de "aislamiento" en materia económica le ha planteado por qué critica a los medios y a los periodistas y Trump ha aprovechado el final de su argumentación sobre comercio internacional para subrayar que la propia informadora también se basa en periódicos de "noticias falsas" porque él no aboga por el "aislamiento".

Otro periodista le ha preguntado después a Trump si se llega a arrepentir de alguno de los mensajes que publica en su cuenta oficial de la red social Twitter. "Rara vez me arrepiento", ha asegurado.

El presidente de Estados Unidos también ha asegurado que la inmigración "es un privilegio, no un derecho", y ha subrayado que la seguridad de los países tiene que estar "siempre por encima".

Por su parte, la canciller alemana ha dicho que su país mantiene el compromiso que adoptó en la cumbre de la OTAN de Gales de elevar el gasto militar hasta el 2 por ciento del PIB en 2020 y ha reivindicado ante Trump que se reactive la negociación entre la Unión Europea y EEUU sobre el acuerdo comercial TTIP.

La jefa del Gobierno alemán ha celebrado que el presidente de Estados Unidos haya manifestado su "adhesión" al proceso de Minsk, para encontrar una solución al conflicto en Ucrania entre las fuerzas gubernamentales bajo mando de Kiev y los separatistas prorrusos.

En este sentido, ha dicho que los dos países apoyan "una Ucrania segura y soberana" y que también abogan por "mejorar la relación con Rusia. "Minsk es la base pero no hemos avanzado lo suficiente", ha añadido.

En su primera intervención ante la prensa, Trump ha defendido su reforma sanitaria y ha resaltado que cada vez gana más apoyos, al tiempo que ha recalcado que el "Obamacare" es "un desastre" porque dejaba a "muchas personas" sin cobertura.

El mandatario estadounidense ha asegurado que no defiende el "aislamiento" en materia comercial sino un libre comercio "justo". "Estoy a favor del comercio justo. En absoluto defiendo aislarnos", ha subrayado.