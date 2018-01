Trump esquiva la ruptura del acuerdo nuclear pero avisa: "Es la última oportunidad"

El presidente pide una renegociación del pacto de 2015 para arreglar sus "terribles defectos"

Trump ha confirmado este viernes la congelación de las principales sanciones contra la República Islámica, aunque ha dejado claro que es "la última" prórroga que dictará. En este sentido, el presidente estaría decidido a romper definitivamente el acuerdo nuclear si no se producen avances en los próximos meses.

Así, ha criticado que su predecesor, Barack Obama, "hiciese la vista gorda" con las actividades iraníes y accediese "tontamente" a retirar "contundentes" sanciones multilaterales a cambio de un acuerdo que considera "débil". Para Trump, la actual redacción incluye "terribles defectos" que no eliminan por completo la amenaza que representa "el principal país patrocinador del terrorismo" del mundo.

"El enorme alivio financiero que recibió el régimen iraní gracias a este acuerdo --acceso a más de 100.000 millones de dólares, entre ellos 1.800 millones en efectivo-- no se ha usado para mejorar la vida del pueblo iraní", ha lamentado. "El pueblo iraní lo sabe y es una de las razones por las que muchas personas salieron a las calles para expresar su enfado", ha apostillado, en alusión a la reciente ola de protestas.

El presidente ha instado a sus socios internacionales --con una alusión explícita a los europeos-- a renegociar el acuerdo para incluir nuevos requisitos que, en caso de incumplimiento, activarían de nuevo los castigos paralizados. "Si Irán no cumple algunas de estas provisiones, se reanudarían automáticamente las sanciones nucleares", ha advertido.

Trump ha reclamado a la República Islámica que permita "las inspecciones inmediatas de todas las instalaciones" y ha pedido garantías de que el país "nunca estará ni siquiera cerca de poseer un arma nuclear". Este último punto pasa también por eliminar la "fecha de caducidad" de los compromisos, de tal forma que sean "para siempre" y no solo por diez años.

"Es la última oportunidad", ha subrayado Trump, que ha amenazado con romper el acuerdo "inmediatamente" en el momento en el que perciba que no es posible la reforma que él propone. "Nadie debería dudar de mi palabra. Dije que no certificaría el acuerdo nuclear y no lo hice", ha recordado el mandatario norteamericano.