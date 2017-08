Un estudio revela que el muro de Trump será caro e ineficaz y dañará la importante relación con México

El grupo de expertos Brookings advierte de que la obra no tendrá ningún efecto positivo y deteriorará una relación esencial entre Estados Unidos y México

La faraónica obra que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pretende levantar en la frontera con México no solo no tendrá ningún efecto en la lucha contra el crimen en Estados Unidos, sino que será incluso contraproducente para la economía norteamericana, según un amplio y polifacético estudio del grupo de estudios Brookings sobre un proyecto de coste astronómico e ideas mal definidas que se cimenta sobre premisas tan ineficaces como puramente discriminatorias.

Este muro no servirá para contener el flujo migratorio ni el tráfico de drogas, según Brookings. No mejorará la seguridad de Estados Unidos y su levantamiento resultará completamente irrelevante para la principal base de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos: aquellos que han permanecido en el país más allá de la fecha de caducidad de sus visados, no aquellos que han cruzado la frontera con México.