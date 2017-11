Trump se enzarza con el padre de uno de los jugadores de baloncesto liberados en China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enzarzado con el padre de uno de los jugadores de baloncesto de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) que fueron detenidos por robo en China y le ha tachado de "tonto desagradecido" por restar importancia a la mediación del Gobierno en la excarcelación.

"No fue la Casa Blanca, no fue el Departamento de Estado, no fueron las supuestas personas en el terreno del padre LaVar quienes lograron evitar para su hijo una larga pena de carcel. FUI YO", ha escrito Trump en su cuenta de Twitter, en la que ha vuelto a atribuirse todo el mérito.