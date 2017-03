Trump declaró cien millones de dólares en pérdidas para reducir el pago de impuestos en 2005

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró cien millones de dólares (unos 94,2 millones de euros) en pérdidas para reducir el pago de impuestos en 2005, según unos documentos publicados este martes por la cadena de televisión estadounidense MSNBC.

Según estos documentos, Trump pagó 38 millones de dólares (cerca de 35,8 millones de euros) en impuestos, sobre unos ingresos de 150 millones (alrededor de 141,3 millones de euros), lo que supone una tasa del 25 por ciento.

Al afirmar que sufrió pérdidas en los años anteriores, Trump se ahorró decenas de millones de dólares en impuestos, según la citada cadena.

Los documentos fueron enviados al periodista David Cay Johnston, que trabajó para el diario 'The New York Times' y que cubrió las informaciones del Servicio de Impuestos Internos (IRS, según sus siglas en inglés).

Trump se ha negado hasta la fecha a publicar sus declaraciones de impuestos, rompiendo una tradición de décadas de antigüedad entre los presidentes de Estados Unidos.

El mandatario ha argumentado que sus impuestos ya han sido auditados por el IRS, si bien los expertos aseguran que ello no prohíbe a cualquier persona publicar sus documentos.

El diario 'The Washington Post' informó en 2016 que Trump llegó a no pagar impuestos varios años en los setenta, mientras que 'The New York Times' indicó que el presidente declaró importantes pérdidas en 1995, lo que le habría permitido quedar exento durante cerca de 18 años.

Durante un debate electoral en septiembre, la entonces candidata demócrata, Hillary Clinton, le acusó de no pagar impuestos, a lo que Trump respondió que "eso le convierte en una persona inteligente".