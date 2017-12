Trump pide la pena de muerte para los asesinos de policías

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha opinado este viernes que los asesinos de policías deberían ser condenados a muerte, en un discurso ante la Academia Nacional del FBI en Quantico (Virginia), donde ha vuelto a poner a la ciudad de Chicago como ejemplo de criminalidad y confirmado que las fuerzas policiales están volviendo a recibir equipo militar para contener las protestas, algo que le parecía "inexplicable" que la administración anterior hubiera anulado.

El mandatario criticó duramente el impedimento de Obama al uso de material militar por la Policía -- una decisión adoptada tras las violentas protestas raciales de Ferguson (Misuri), donde la Policía recurrió a tanquetas, armas de gran calibre y lanza granadas--. "Es algo que no he entendido, nunca. Que alguien me lo explique", ha declarado Trump.