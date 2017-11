Trump dice tener "una gran relación" con Duterte y no aclara si abordará la situación de los DDHH

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que tiene "una gran relación" con su homólogo filipino, Rodrigo Duterte, sin desvelar si durante su encuentro en Manila ha abordado la situación de los Derechos Humanos en el país.

El miércoles, el presidente filipino aseguró que diría a Trump que "no fastidie" con la situación de los Derechos Humanos durante su encuentro. "Que no fastidie. Ese es mi problema. Yo me ocupo de mi país", dijo, tras ser preguntado sobre cuál será su reacción si Trump saca el tema a colación durante su reunión.