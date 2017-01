Trump insta a los republicanos del Congreso a que deroguen cuanto antes el 'Obamacare'

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha instado este martes a los republicanos del Congreso a que deroguen cuanto antes la reforma sanitaria de la Administración de Barack Obama, conocida popularmente como 'Obamacare'.

A través de una entrevista concedida al periódico estadounidense 'New York Times', Trump ha asegurado que no hay ningún motivo para retrasar la derogación de la reforma y que no aceptará un retraso de más de dos semanas.

"Tenemos que ponernos a ello. 'Obamacare' ha sido un evento catastrófico", ha señalado Trump. "Pienso que los demócratas deberían querer cambiar la reforma. No pueden vivir con ello y tienen que marcharse juntos", ha añadido.

Obama se reunió la semana pasada en el Capitolio con los líderes demócratas en el Congreso para explorar las formas de proteger la reforma sanitaria de la ofensiva que preparan los republicanos. Trump ha fijado la derogación de esta ley como una de sus principales prioridades tras la toma de posesión, prevista para el 20 de enero.