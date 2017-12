Trump critica el "vergonzoso" veredicto que exculpa a un inmigrante mexicano del asesinato de una mujer

Sessions condena la decisión del jurado y arremete contra las 'ciudades santuario' del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado el "vergonzoso" veredicto del jurado del Tribunal Superior de San Francisco, que ha declarado no culpable de homicidio en segundo grado al inmigrante mexicano Juan Francisco López Sánchez, acusado de asesinar a Kate Steinle.

Asimismo, el magnate ha manifestado que no le extraña que los estadounidenses estén tan "enfadados" con el tema de la inmigración. "¡Qué veredicto tan vergonzoso el del caso Kate Steinle! No me extraña que la gente de este país esté tan cabreada con la inmigración ilegal", ha aseverado a través de su cuenta de Twitter.