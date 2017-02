Quince mil nuevos guardias para acelerar las deportaciones en la América de Trump

Arranca la guerra contra los inmigrantes decretada por el presidente Donald Trump y lo hace con toda la artillería: con redadas, expulsiones por aire. Todo el armazón legal listo para poder subir en aviones a cualquiera, sin excepciones: expulsiones inmediatas para quien lleve menos de tres años en Estados Unidos.

De momento los únicos que se libran de la orden de expulsión parecen ser los llamados "dreammers", pequeños soñadores, menores escolarizados con los que, por el momento, el decreto "Trumpiano", muestra compasión. El ex presidente Obama deportó a tres millones de ilegales en su mandato, la mayoría delincuentes con antecedentes, pero Trump va a ser aún más implacable, con los once millones que se calcule están en Estados Unidos. Para ello contará con quince mil nuevos guardias que blindarán la frontera sur con México, llevando hasta allí a las personas migrantes, sean mexicanos o no.

Frente a la furia insolidaria de Trump, decenas de miles de personas resistiendo, protestando contra la ofensiva anti-personas, y arropándoles sus mejores líderes. Los alcaldes de las ciudades más importantes del país, como Bil De Blasio alcalde de Nueva York, ya han mostrado su determinación a resistir el embite y proteger a sus vecinos para que lo que funciona y es bueno -esa América mestiza levantada por inmigrantes-, no cambie.