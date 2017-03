El conflicto con Turquía centra el debate electoral en Holanda

El candidato de extrema derecha holandés Geert Wilders ha aprovechado el filón para atacar a su rival, Mark Rutte...Lo ha hecho con el conflicto que tensa las relaciones entre Holanda y Turquía. Así ha sido el primer y único debate electoral en Holanda centrado en la crisis diplomática con el Gobierno de Erdogan que no han cesado las amenazas y acusaciones a Holanda y a la Unión Europea. El Gobierno turco ha anunciado que no aterrizarán vuelos diplomáticos provenientes de ese país y al embajador, ahora de vacaciones, le han pedido que no vuelva a Ankara. Tuquía exige a Holanda que se disculpe por expulsar a una ministra turca que pretendía dar un mítin en Rotterdam. La Unión Europea, pide a Ankara que rebaje el tono.